Devil May Cry 3 arrive à son tour sur Switch

Forcément, vu que les deux premiers sont sortis indépendamment sur l'eShop Switch, Capcom n'allait pas s'arrêter comme ça et annonce sans surprise quearrivera à son tour chez Nintendo, toujours pour 19,99€, et à la date du 20 février.On s'attend déjà à ce qui suivent un jour ou l'autre le quatrième épisode, et pourquoi pas également le reboot de Ninja Theory qui n'aura jamais été plus loin que le stand-alone.