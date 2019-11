A.Greenberg (Xbox) : la tendance entre ''jeux à service'' et ''jeux complets'' va se rééquilibrer A.Greenberg (Xbox) : la tendance entre ''jeux à service'' et ''jeux complets'' va se rééquilibrer

Les jeux à service font partie des modèles qui ont explosé sur cette génération, surtout à partir de 2014 et le cas Destiny, et beaucoup ont souhaité s'accrocher à cette tendance avec plus ou moins de succès. C'est le cas de Microsoft qui a entre temps eu toute légitimité de s'attarder sur ce type de jeu pour correspondre avec l'abonnement Game Pass, sans empêcher une évidente saturation du marché où le prix n'est plus le nerf de la guerre mais le temps de jeu.



Aaron Greenberg (responsable marketing Xbox) le sait, et reconnaît d'ailleurs que la balance est en train de se rééquilibrer doucement entre des titres comme Sea of Thieves et une nouvelle offre de jeu « complet » avec une fin, incluant le récent The Outer Worlds et des titres à venir en 2020 comme Ori 2 et Wasteland 3. Greenberg qui continue de dire laisser toute liberté créative à ses studios, mais que c'est les fans et tout simplement la tendance générale qui pousseront les développeurs d'eux-mêmes à mieux se répartir à l'avenir pour plaire au plus grand nombre, et permettre à Microsoft de placer une offre diversifiée.



A vérifier à l'avenir, les annonces du X019 restant encore très jeux à service (Everwild et Grounded) même s'il faut noter la présence de Tell Me Why. D'ailleurs à ce propos, Craig Duncan (Rare) continue lui de croire au modèle à suivi, le studio étant clairement satisfait du succès de Sea of Thieves sur la longueur, et estime que l'audience du jeu pour les fêtes sera meilleure que l'année dernière.