Shovel Knight : date des deux derniers DLC

Après quelques semaines de retard, c'est donc officiellement le 10 décembre que prendra fin la belle carrière deavec le lancement de ses deux dernières extensions, à savoir(campagne solo) et(affrontements en multi).Deux DLC qui seront offerts à ceux qui possèdent la version « Treasure Trove » en rappelant que le premier concerne tous les supports possibles (PC, PS4, One, Switch, PS3, Wii U, PS Vita, 3DS et Amazon Fire TV), mais que le deuxième ne sortira pas sur 3DS et Vita, ce qui peut s'expliquer par le fait que l'on parle d'un jeu multi sur un seul écran.Une version boîte sortira dans les mêmes eaux et Yacht Club pourra ENFIN s'attarder sur un autre projet tout neuf, pendant qu'un spin-off sauce Steamworld Dig () est entre les mains du studio Nitrome.