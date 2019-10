FFVII Remake : une petite image pour Halloween FFVII Remake : une petite image pour Halloween

C'est Halloween et Square Enix, bon prince, nous gratifie d'un nouveau visuel pour Final Fantasy VII Remake en restant parfaitement dans le ton puisque dévoilant le « Ghost », ennemi que l'on rencontrait à l'époque dans l'espèce de cimetière de train (et ce sera toujours le cas d'ailleurs).



Rien de plus, donc on retourne patienter sagement jusqu'à la prochaine présentation, qui sera probablement l'une des dernières avant le lancement prévu le 3 mars 2020 sur PS4.