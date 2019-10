Star Wars - Jedi Fallen Order : EA essaye de ne pas avoir des objectifs trop élevés Star Wars - Jedi Fallen Order : EA essaye de ne pas avoir des objectifs trop élevés

Retour sur Electronic Arts qui nous annonce, ou plutôt espère (car leurs dernières prévisions n'ont pas été très justes) vouloir écouler entre 6 et 8 millions d'unités de Star Wars : Jedi Fallen Order entre le lancement ce 15 novembre et la fin d'année fiscale, donc le 31 mars 2020. Un chiffre d'ailleurs plutôt modeste au regard du contexte : peu de concurrence en novembre, sortie du film Star Wars IX, Black Friday, noël et arrivée sur Steam en plus des autres supports.



A noter que coté Star Wars Battlefront, on s'en sort plutôt bien avec 33 millions de ventes en combinant les deux épisodes.



Rappelons tout de même que le deal entre Disney et Electronic Arts concernant l'exclusivité des adaptations Star Wars sur consoles prendra fin dans quatre ans.