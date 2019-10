Skull & Bones pour 2021 (au mieux !) Skull & Bones pour 2021 (au mieux !)

Ce n'est malheureusement pas une blague mais celui qui fut présenté en 2017 pour sortir normalement fin 2018, puis en 2019, puis potentiellement en 2020, vient ENCORE d'être reporté. On parle en effet du jeu de batailles navales « nouvelle génération » Skull & Bones qui, Ubisoft vient de l'annoncer, arrivera non pas pour la prochaine année fiscale mais encore celle d'après, donc entre avril 2021 et mars 2022. Quand même.



Autant dire que ça sent l'annulation claire sur PlayStation 4 et Xbox One, et on se demande maintenant à quoi ressemblera le produit par rapport à ce qui avait été présenté au départ.