No More Heroes III : Suda montre deux boss en attendant l'arrivée du gros trailer No More Heroes III : Suda montre deux boss en attendant l'arrivée du gros trailer

Le Live un peu fou de Suda51 a permis d'en apprendre plus sur No More Heroes III avec la présentation de deux des différents boss : le retour de Kimmy Howell qui a bien grandi (et qui bénéficie des soins de la chara-designer de Bayonetta) ainsi que « Destroyman », un mec qui ne veut pas mourir et qu'on rencontrera sous trois formes.



Le jeu en est actuellement à 50 % de son développement et Suda a créé la surprise en diffusant un gros trailer de 5 minutes, malheureusement hors stream mais le monde devrait y avoir droit « avant 2020 ».