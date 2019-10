Charts Japon : petite pause avant les fêtes

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 30 septembre au 6 octobre, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.De grosses cartouches arrivent mais l'heure est à une légère pause avec un classement software qui n'accueille qu'un représentant (dans la norme des jeux Ubisoft) et on notera que le portage tardif deest vraisemblablement passé inaperçu.Constat identique pour le hardware avec une chute généralisée, maintenant le même type d'écart entre la Switch et le reste. Switch qui d'ailleurs comment à jouer de la parité entre ses deux modèles : environ 50.000 Switch classique, et 40.000 Lite.Bref, vu que ce n'est pas le remaster du premierqui risque de changer les choses cette semaine (surtout qu'il ne sort qu'en dématérialisé) ni d'autres petits jeux la suivante, on vous invite à patienter jusqu'à la toute fin du mois pour avoir enfin du notable avec notammentet