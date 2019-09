Charts Japon : Monster Hunter World Iceborne remet la PlayStation 4 sur les rails

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 2 au 8 septembre 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Le retour dene pouvait prétendre aux plus grandes ambitions dans ce type de rapport puisqu'on sait tous que la majorité des fans qui possèdent déjà le jeu d'origine se sont tournés vers l'achat de l'extension en dématérialisé, secteur toujours non-représenté dans les charts. Pour autant,s'en sort tout de même très bien en boîte (qui inclus donc l'extension et l'aventure principale) avec 250.000 unités vendues, dont 44.000 pour l'édition collector.Discrétion pour le reste du classement mais deux sorties très attendues pour le prochain rapport :etCoté Hardware, si la Switch garde sa grosse avance avec son boost maintenu depuis le lancement du modèle V2 (et alors que la Lite arrive la semaine prochaine), la PlayStation 4 commence à relever la tête grâce au titre précité, en espérant que l'affaire continue de bien tourner vu les nombreuses sorties à venir.