Ghost of Tsushima au TGS [UP : ou pas]

Coincé dans les abîmes de l'actualité depuis plus d'un an (E3 2018), Ghost of Tsushima va enfin redonner de ses nouvelles, la semaine prochaine d'ailleurs puisque Sony nous en promet un nouveau trailer. Bonne nouvelle donc pour ce nouveau bébé de Sucker Punch qui attend encore sa date de sortie (alors qu'il était censé être « très avancé » en 2018).



Parmi les autres titres visibles durant le Live PlayStation Presents, nous aurons en vrac :



- Call of Duty : Modern Warfare

- Death Stranding

- Dragon Ball Z : Kakarot

- Final Fantasy VII Remake

- Grand Turismo Sport

- NiOh 2

- Project Resistance

- Yakuza : Like a Dragon



UPDATE

Sucker Punch signale que ce sera juste le premier trailer, et qu'il n'y a aucun plan de leur part pour ce salon. On peut remballer nos attentes.