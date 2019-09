SNK dévoile son ''Neo Geo Arcade Stick Pro'' SNK dévoile son ''Neo Geo Arcade Stick Pro''

SNK avait promis de nouveaux hardwares et annonce aujourd'hui le « Neo Geo Arcade Stick Pro » basé sur la manette Neo Geo CD… et c'est tout.



On ne sait absolument rien de la chose si ce n'est à quoi ça ressemblera (voir visuel ci-dessous) et chacun se pose du coup la question : s'agit-il d'une simple manette compatible avec la Neo Geo Mini, comme cela avait été sous-entendu, ou parle t-on d'un vrai hardware embarqué (donc avec émulateur et jeux, que l'on branche sur la TV) à l'instar du « Capcom Home Arcade » à venir prochainement ?



Réponse probablement sous peu, un certain TGS devant ouvrir ses portes la semaine prochaine.