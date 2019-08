Cyberpunk 2077 va faire son show au TGS Cyberpunk 2077 va faire son show au TGS

Spike Chunsoft, qui publiera Cyberpunk 2077 au Japon, assure qu'il en fera la promotion de bien belle façon en annonçant que la totalité de son stand TGS 2019 sera consacrée exclusivement au futur bébé de CD Projekt Red, avec des cosplayers, une réplique taille réelle de la moto et surtout un stand spécial où l'équipe présentera son jeu dans une version doublée en japonais.



Ce n'est probablement pas sur ce territoire que le titre fera son plus gros score mais ce genre de soutien marketing fait toujours plaisir, surtout que The Witcher 3 y a tapé un score plutôt correct avec (selon les estimations) environ 250.000 ventes sur PS4.



En passant et en attendant la diffusion du gameplay le 30 août, voici une demi-douzaine d'images suppémentaires.