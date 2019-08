Cyberpunk 2077 : deux images pour patienter Cyberpunk 2077 : deux images pour patienter

La GamesCom approche doucement et avec elle quelques RDV à prendre dont la conférence d'ouverture de Geoff Keighley plein de « Worlds Premiers », la première présentation du prochain Need for Speed, mais aussi un certain Cyberpunk 2077 qui va enfin se dévoiler davantage au public avec un aperçu complet de la démo livrée en BCD durant le dernier E3.



En attendant tout cela, voici toujours deux visuels supplémentaires pour ce très attendu bébé de CD Projekt Red, prévu le 16 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.