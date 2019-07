VR : Jason Rubin (Oculus) souhaiterait faire des ''échanges'' d'exclusivités avec Sony VR : Jason Rubin (Oculus) souhaiterait faire des ''échanges'' d'exclusivités avec Sony

L'expression « guerre des consoles » est assez relative, encore plus aujourd'hui qu'hier d'ailleurs, et l'aspect concurrentiel est encore plus surfait dès que l'on s'attarde sur l'émergent marché de la Réalité Virtuelle où, plutôt que de batailler, les représentants souhaitent avant tout que l'industrie progresse pour s'ouvrir à un plus large public.



Et dans cette optique, Jason Rubin d'Oculus brise un tabou en émettant un souhait peu commun lors d'une interview avec le site Kotaku : l'homme aimerait faire des « échanges » avec Sony. Rubin connaît plutôt bien la marque PlayStation pour avoir passé des années chez Naughty Dog, mais ce qui l'intéresse, c'est pouvoir lancer un deal afin de porter des exclus PSVR sur l'Oculus Rift, tout en proposant l'inverse, le casque de Facebook ayant lui aussi quelques exclusivités de poids grâce à Ready at Dawn et Insomniac Games, tandis qu'il se murmure l'existence d'un partenariat en cours avec Ubisoft pour des spin-off VR de Splinter Cell et Assassin's Creed.



Pour les joueurs, l'affaire serait excellente, autant pour ceux sur PC qui pourraient bénéficier de titres comme Astro Bot et Blood & Truth dans une résolution bien supérieure, tout comme les fans de Sony qui accueilleraient alors quelques perles sur la prochaine génération, lorsqu'un PSVR2 déboulera.



Chez Oculus, on semble donc ok, mais reste à voir ce qu'en pensera Sony, qui semble néanmoins assez ouvert d'esprit pour ce qui concerne le PC, preuve en est des deals avec l'Epic Games Store pour y proposer des titres comme Journey et Detroit : Become Human.