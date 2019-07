Microsoft : le prochain Inside Xbox est daté Microsoft : le prochain Inside Xbox est daté

Au repos pour ce mois de juillet, l'émission Inside Xbox fera son retour le mois prochain et plus précisément le 19 août à 17h00, juste avant la GamesCom où Microsoft sera présent avec quelques bornes en stocks pour ceux sur place, incluant du Gears 5, Battletoads, Age of Empires II : Definitive Edition et une place pour les tiers, de Doom Eternal à Borderlands 3 en passant par Ghost Recon Breakpoint.



On ne sait pas encore ce que nous réserve l'émission coté softwares mais cela sera très probablement d'avoir du neuf sur le Project xCloud, également présent sur le showfloor pour indiquer que tout se prépare dans la bataille de la prochaine décennie.



Cet Inside Xbox ne sera pas le seul événement d'actualité pour le 19 août puisque quelques heures après, à 20h00, se tiendra pour la première fois une conférence d'ouverture du salon allemand, tenue par Geoff Keighley qui nous balancera tout un tas de « World Premieres ».