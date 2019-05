Judgment aura bien droit à une (re)sortie au Japon

Comme on pouvait s'y attendre, SEGA va bien relancer sonsur le territoire japonais après avoir retiré en urgence les derniers exemplaires en place (et sa fiche du PS Store) après l'affaire Pierre Taki, acteur et doubleur présent dans le jeu de base, et accusé entre temps de consommation de cocaïne.Du coup, le titre reviendra sur l'archipel dès le 18 juillet dans une version budget, expressément mise à jour avec le nouvel acteur. Pour l'Europe, rien ne change : c'est toujours prévu chez nous le 25 juin prochain, avec sous-titres FR.