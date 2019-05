Tetris 99 : un nouvel event et un DLC payant Tetris 99 : un nouvel event et un DLC payant

Grosse surprise de l'offre Nintendo Switch Online, Tetris 99 continue de maintenir sa communauté assez balaise en terme de skills (il suffit de lancer aujourd'hui une partie pour comprendre) et accueillera d'ailleurs un troisième event du 17 au 19 mai, 9h00 du matin dans les deux cas, où il suffira de cumuler un maximum de points pendant ces 2 jours pour pouvoir repartir avec un thème « Game Boy » dont vous pouvez retrouver un visuel ci-dessous. Notons qu'un seul « top 1 » sera suffisant pour avoir assez de points.



Mais l'annonce la plus importance, c'est la sortie aujourd'hui même d'un DLC à 9,99€ qui propose un mode VS CPU (permettant donc de jouer hors-ligne) mais également le retour du mode solo « Marathon ». Et si vous trouvez que 10 balles, c'est assez élevé, sachez qu'il s'agit en fait d'un pass qui inclura d'autres modes à venir.



Notez enfin que Tetris 99 peut du coup être joué dans ces deux modes sans abonnement online, ce dernier n'étant requis que pour le « Battle Royale » en ligne.