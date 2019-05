Granblue Fantasy ReLink : Cygames a bien conservé le travail de Platinum Games

Cygames a livré des nouvelles de ses deux prochains titres estampillés « Granblue Fantasy », tous deux à venir sur PlayStation 4 et l'on commence donc par le RPGoù l'on apprend via le magazine officiel PlayStation (UK) que contrairement à ce que l'on aurait pu penser au départ, le travail avec Platinum Games s'est visiblement très bien passé puisque tout ce qu'ils ont effectué est maintenu dans le projet, du système de combat aux animations en passant par le level-design. L'histoire ne dit toujours pas pourquoi l'éditeur a donc sauvagement retiré le logo du développeur sur le site officiel.En outre :- Chaque personnage a son propre style de combat.- La structure sera assez linéaire malgré la présence de quêtes annexes.- Les différentes villes sont des sortes de Hub pour justement accepter des missions, faire les boutiques et éventuellement rencontrer d'autres joueurs pour participer à des missions spéciales en ligne.De son coté,(par Arc System Works) progresse suffisamment rapidement pour pouvoir amorcer une première phase de bêta en allant s'inscrire au préalable. Les premiers codes sont déjà balancés et cette session se se poursuivra jusqu'au 24 mai à 8h00 du matin.Un nouvel aperçu est disponible, montrant un affrontement entre deux stars de la scène eSport : Fuudo et Daigo.