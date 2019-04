Monster Hunter World dans le Xbox Game Pass Monster Hunter World dans le Xbox Game Pass

Après Marvel VS Capcom Infinite le 1er du mois suivi le 5 de Minecraft, le Xbox Game Pass étale ses nouvelles arrivées avec quelques surprises, dont évidemment l'inattendu Monster Hunter World qui a trouvé moyen re regonfler un peu sa communauté en attendant l'arrivée de l'extension en fin d'année.



11 avril :

- Prey

- The Golf Club 2



18 avril :

- Monster Hunter World

- The Walking Dead : A New Frontier



24 avril :

- Life is Strange 2 : Episode 2



25 avril :

- Resident Evil 5