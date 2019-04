Hiroaki Iwano quitte (aussi) Square Enix

Alors que la Next Gen se dessine dans un horizon lointain, les choses se bousculent chez Square Enix qui commence à inquiéter par l'enchaînement de départs. Il y a quelques mois, c'était Hajime Tabata (ce qui a conduit à l'annulation de son nouveau projet) puis récemment Hideo Baba dont rien n'a été fait pour rassurer concernant l'avenir de son nouveau jeu et le studio affilié.Et aujourd'hui, c'est au tour de Hiroaki Iwano de faire des valises. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose mais au Japon, il en est tout autre vu la popularité de la franchise cross-média, déclinée en bien des façons (card-battle, MMO, VR…).Iwano fait tout de même savoir qu'il avait débuté une transition depuis longtemps permettant à la série de se poursuivre sans lui, et qu'il continuera à travailler dans le JV, sans que l'on sache encore « où » exactement.