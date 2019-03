Judgment : sortie européenne maintenue le 25 juin Judgment : sortie européenne maintenue le 25 juin

Gros ouf de soulagement pour les occidentaux qui attendaient Judgment : les déboires autour de l'acteur/musicien Pierre Taki n'occasionneront aucun report et le titre sortira donc bien le 25 juin sur PlayStation 4 (avec vosfr, on ne le rappellera jamais assez).



Mais bien entendu, SEGA lâchera sa baguette magique pour effacer le précité (aussi bien le modèle que le doublage), remplacé par on ne sait encore qui.