Gearbox tease un quatrième jeu Gearbox tease un quatrième jeu

Décidément, Gearbox a bien du stock pour sa conférence prévue le 28 mars à la PAX East de Boston : un quatrième projet vient d'être teasé sur Twitter et bonne chance cette fois pour deviner ce qui se cache derrière ce simple '&'.



Bref, au moins quatre jeux, qui devraient mener à ceci :



- Borderlands 3

- We Happy Few (présumé : extension/DLC)

- Borderlands 2 (présumé : Switch ou Oculus/Vive)

- Ce quatrième truc dont on ne sait rien