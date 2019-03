Chris Avellone a bossé sur Jedi Fallen Order Chris Avellone a bossé sur Jedi Fallen Order

Scénariste reconnu dans l'univers du RPG occidental (Fallout 2, Kotor II, Baldur's Gate, Pillars of Eternity, Divinity Original Sin 2…), Chris Avellone est loin de se cloîtrer à ce genre. Il avait notamment participé à l'écriture du reboot de Prey et planche actuellement sur Dying Light 2 mais pas que : l'homme vient de révéler sur Twitter avoir bossé sur le Star Wars : Jedi Fallen Order de Respawn à venir en fin d'année.



Il révèle d'ailleurs que son travail à ce sujet est terminé (ce qui est logique pour un jeu qui sort dans plus ou moins huit mois), mais qu'une « grosse nouvelle » sur autre chose devrait tomber d'ici un mois, sans nous en dire plus pour le moment. On ignore si l'information concernera un jeu déjà annoncé, pourquoi pas une date pour Dying Light 2 par exemple, ou tout simplement un autre projet qui peut être tout et n'importe quoi.