Des ventes décevantes pour Shadow of the Tomb Raider, pire encore pour Just Cause 4 Des ventes décevantes pour Shadow of the Tomb Raider, pire encore pour Just Cause 4

Pour Shadow of the Tomb Raider comme Just Cause 4, les équipes de Square Enix se sont beaucoup trop reposées sur leurs acquis et c'est par le manque flagrant de renouvellement et d'originalité que bien des joueurs ont préféré passer outre.



Pourtant, le dernier épisode de la « trilogie préquelle » de Miss Croft, ça reste 4,2 millions d'exemplaires distribués à travers le monde comme vient de le déclarer Square Enix qui parle tout de même d'un faible lancement, et on sait qu'une partie des ventes se sont faites en période de soldes pour sauver les meubles. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le jeu est accessible depuis peu dans le Xbox Game Pass : à défaut d'écouler davantage d'unités, tentons au moins de refourguer des DLC.



Le constat est bien pire pour Just Cause 4 : Square Enix ne prend même pas la peine de donner un chiffre, et se contente de dire que ce quatrième épisode n'a même pas réussi à rentabiliser le développement (donc sans même compter la campagne marketing).



Ce n'est donc pas demain la veille que l'on entendra parler d'un Just Cause 5, ce qui ne dérangera peut-être pas Avalanche, désormais copain avec Bethesda (Rage 2) tout en devant appuyer sa nouvelle IP Generation Zero qui arrivera fin mars.