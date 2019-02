Ubisoft prévoit de sortir trois à quatre AAA pour la prochaine année fiscale Ubisoft prévoit de sortir trois à quatre AAA pour la prochaine année fiscale

Si c'est à chaque fois à partir d'avril que les choses commencent à se mettre en place pour Ubisoft, cela n'empêche pas la firme de teaser de suite son planning pour la prochaine année fiscale (de avril 2019 à mars 2020) : trois à quatre AAA sortiront durant cette période, sans que l'on ait plus d'informations pour le moment.



On peut malgré tout en citer déjà un, Skull & Bones qui est déjà assuré de sortir en fin d'année, tandis que Watch Dogs 3 semble un candidat tout trouvé vu les teasers. Et en terme de spéculation, osons miser une pièce sur Ghost Recon Wildlands 2 car, vu l'énorme succès du premier, il serait des plus étranges que l'éditeur en reste là.