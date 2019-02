Dragon Quest V : une adaptation en film CG

Alors que nous sommes là à attendre quese décide à se montrer un peu plus sur Switch (avec une date si possible), sans parler des rumeurs sur un éventuel remake de, c'est un tout autre épisode qui fait parler de lui aujourd'hui, et même pas dans le cadre du JV.Square Enix vient en effet d'annoncer l'adaptation en film 3D/CG de(l'un des épisodes les plus marquants de la saga), avec Takashi Yamazaki à la réalisation et un lancement déjà signé pour l'été prochain au Japon, donc plus ou moins en même temps que le film d'animationrévélé il y a quelques jours.C'est tout pour le moment et plus qu'à patienter jusqu'au trailer.- Se nommera simplement "Dragon Quest : Your Story"- Sortira le 2 août- Kouichi Sugiyama à la musique- Yuji Horii supervisera le chantier