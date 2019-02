Crash Bandicoot Trilogy, c'est 10 millions ! Crash Bandicoot Trilogy, c'est 10 millions !

Sa présence régulière dans les charts (et même constante en UK) laissait présager un beau bilan, et il s'avère même plus impressionnant que prévu : Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a réussi à dépasser les 10 millions de ventes en moins de deux ans, en rappelant qu'il s'agissait pendant de longs mois d'une exclusivité PS4.



Exception faite des Mario et des fortes performances de Donkey Kong Country à l'époque Snes, aucun jeu de plates-formes n'a réussi à atteindre ce palier à ce jour, et on peut donc légitimement espèrer que Activision soit motivé à nous proposer un jour un vrai Crash 4 à l'ancienne.



En attendant, n'oublions pas le remake de Crash Team Racing, toujours prévu en juin prochain sur les trois consoles.