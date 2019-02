GDC 2019 : Microsoft parlera de l'expansion de son Xbox Live et du Project xCloud GDC 2019 : Microsoft parlera de l'expansion de son Xbox Live et du Project xCloud

Du 18 au 22 mars se tiendra la prochaine GDC et il y aura en son coeur un regard attentif à faire sur Microsoft et sa volonté affichée d'expansion de son service Xbox Live sur d'autres supports sur que le PC et la Xbox One (ainsi que celle qui suivra), à savoir précisément le mobile mais également la Switch. Une telle déclaration peut surprendre mais on se doute bien que si elle est balancée aussi rapidement, c'est que les pourparlers en amont ont eu déjà eut lieu avec Nintendo.



Alors bien entendu, si tout se passe comme prévu dans les plans de Microsoft, le but ne sera évidemment pas de se retrouver avec un second abonnement payant sur Switch (ou mobile) mais bien de mettre en place un gigantesque écosystème qui faciliterait la vie de certains développeurs en matière de cross-platform, incluant le fameux cross-play qui fait doucement son chemin, encore récemment avec Wargroove. Un fait d'ailleurs qui n'est pas inédit puisque Epic fait la même chose avec son Epic Games Store pour soulager les besoins financiers des plus petits qui souhaitent ratisser un peu plus large que ne le permet leur budget.



Pour le développeur, on comprend donc l'intérêt. Le joueur lui bénéficiera de davantage de jeux cross-play, en plus de (pour ceux que ça intéresse) pouvoir éventuellement continuer à gratter des succès sur mobile & Switch, chose d'ailleurs mis en place pour la première fois avec Minecraft. Enfin pour Microsoft, c'est l'occasion effectivement d'étendre drastiquement sa base de données d'utilisateurs Xbox Live, actuellement à 68 millions de joueurs actifs, mais dont le souhait final est de toucher 2 milliards de personnes. Rien que ça.



Notons enfin que la GDC permettra également à Microsoft de finaliser ses plans concernant le Project xCloud, système qui permettra d'ici la fin d'année de jouer à n'importe quel jeu Xbox One et Microsoft Store en streaming depuis n'importe quel appareil mobile, sans que ça ne demande le moindre travail supplémentaire aux développeurs, le constructeur et sa plate-forme Azure se chargeant de tout.