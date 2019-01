Game Informer : Sekiro fait sa couverture [UPDATE : nouvelles informations]

Le prochain numéro de Game Informer va attirer l'œil curieux des fans de From Software puisque proposant une petite couverture de, avec le compte-rendu d'une nouvelle démo de deux heures mais aussi une tonne d'informations arrachées de la bouche du big boss Hidetaka Miyazaki.Tout cela tombera dans le courant de la semaine, et permettra de patienter jusqu'au lancement du jeu prévu en mars prochain sur PC, PS4 & One.Les informations n'auront pas tardé et voici donc à quoi vous attendre sur deux points.- Confirmation qu'il n'y a pas de système de création de personnages.- On gagne quand même de l'expérience en tuant des ennemis, mais également de l'or qui devient cette fois une ressource à part entière.- Contrairement aux Souls habituels, expérience comme or sont conservés après la mort.- Cela ne veut pas dire que la crainte de l'échec s'évapore puisque Miyazaki tient à noter que perdre aura un « effet néfaste », mais n'a pas encore voulu donner de détails.- Le gain d'expérience se fera plus classique : cela remplie une barre qui donne un point de compétences à chaque fois.- Il existe plusieurs arbres de compétence (trois) mais chacun ne pourra être « ouvert » sans avoir trouvé un objet dédié au préalable. Une fois fait, vous pourrez y investir vos points en vous plaçant devant une idole (équivalente aux feux de camp).- Parmi les arbres de compétences, on trouve les arts de shinobi, les arts de samouraï et les mouvements spéciaux de votre bras.- De manière globale, les arts de shinobi offrent des attaques de zone et des compétences telles que la possibilité de marcher sur des lances ennemies. Les arts de samouraï sont davantage basés sur le corps-à-corps. Enfin, votre bras pourra lui être amélioré pour les attaques à distance comme le lancé de shurikens.- Outre les compétences passives et actives, il y aura les arts de combat qui demanderont de progresser suffisamment dans les différents arbres.- En plus de tout cela, il existera de multiples moyens d'améliorer ses statistiques comme vaincre des boss, trouver des salles cachées, des perles de prière… Tout cela pour augmenter votre santé et votre force.Enfin, concernant l'absence de multijoueur en ligne (coop ou PVP), cela permettra deux choses :- L'équipe a pu concevoir des boss en prenant en compte une expérience full solo, donc sans un level-design qui doit également être adapté à la coopération.- Il y aura une fonction Pause !