Le prochain numéro de Game Informer va attirer l'œil curieux des fans de From Software puisque proposant une petite couverture de, avec le compte-rendu d'une nouvelle démo de deux heures mais aussi une tonne d'informations arrachées de la bouche du big boss Hidetaka Miyazaki.Tout cela tombera dans le courant de la semaine, et permettra de patienter jusqu'au lancement du jeu prévu en mars prochain sur PC, PS4 & One.