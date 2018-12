Charts UK : le podium 2018 se dessine Charts UK : le podium 2018 se dessine

Comme chaque lundi (même si c'est parfois le dimanche soir), Chart-Track annonce ses résultats pour la semaine précédente au Royaume-Uni, avec donc Red Dead Redemption 2 qui remporte les fêtes grâce à des ventes en hausse de 45 %, suivi de FIFA 19 (+26%), Call of Duty : Black Ops 4 (+27%) et enfin Battlefield V qui continue de sauver les meubles depuis sa baisse de prix (+55%).



A noter que :



- Sauf surprise dans les deux rapports restants, le top 4 des jeux les plus vendus de l'année seront dans l'ordre FIFA 19, Red Dead Redemption 2, Black Ops 4 et Spider-Man.

- Super Smash Bros Ultimate dégomme déjà le total de Splatoon 2 pour intégrer le top 5 des meilleures ventes de la carrière Switch, derrière dans l'ordre Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Zelda : Breath of the Wild et Pokémon Let's Go.

- Forza Horizon 4 continue d'assurer son statut d'exclusivité très porteuse pour la Xbox One : sans même parler de la version PC (puisqu'on ne parle que du physique), le titre fait mieux que Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V et Fallout 76.

- Hors top 10, le seul changement notable vient de Starlink qui après sa baisse de prix spéciale noël retourne à la 27ème place (la majorité des ventes se font sur Switch).



1. Red Dead Redemption 2 (=)

2. FIFA 19 (=)

3. COD Black Ops 4 (=)

4. Battlefield V (+3)

5. Super Smash Bros Ultimate (-1)

6. Spyro Reignited Trilogy (=)

7. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

8. Spider-Man (+1)

9. Crash Bandicoot Trilogy (+1)

10. Forza Horizon 4 (-2)