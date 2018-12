Quelques données & ventes pour Celeste, A Hat in Time et Thimbleweed Park

En cette dernière ligne droite pour les fêtes de fin d'année, quelques données « indés » nous parviennent pour indiquer que malgré l'avalanche de représentants, les petites perles peuvent encore se démarquer facilement, dontqui a passé les 500.000 ventes en moins d'un an, assurant un deuxième succès pour Matt Makes Games qui avait déjà fait forte impression avec. Le petitqui aura d'ailleurs droit à de nouveaux stages en début d'année prochaine, un public grandissant grâce à l'arrivée du jeu en Games With Gold de janvier (Xbox One), en rajoutant que le studio annoncera son nouveau projet courant 2019.De son coté, le platformer rétroimpressionne encore plus avec un million de ventes en un an, sur seulement trois supports, la version Switch arrivant prochainement. Les intéressés peuvent d'ailleurs actuellement le récupérer pour environ 15€ (sur PC et PS4).On terminera par le point&clickoù faute de ventes, on connaît au moins le ratio par support et c'est la Switch (pourtant servie après tout le monde) qui ressort vainqueur avec 32,4 % des achats, tandis que Steam traîne pas loin derrière avec 30,4 %. iOS, GOG et Android se partage un quart du camembert (avec le plus gros bout pour Apple), et la Xbox One se contente de 10,2 %. Le choc restera la part de la PlayStation 4 : 3,5 % seulement.