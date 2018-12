Charts US : le rapport de novembre 2018 Charts US : le rapport de novembre 2018

Le rapport NPD de novembre (donc concernant les ventes US) s'affine avec 2,7 milliards de dollars de recette pour ce mois qui intégrait l'habituelle période prolifique du Black Friday, ce qui est donc pleinement stable avec le rapport de 2017. Depuis le début d'année, les dépenses restent en hausse de 16 % grâce aux ventes Switch, à quelques titres PS4 très porteurs (Spider-Man & God of War), le succès de la Xbox One X et le cas Red Dead Redemption 2.



Novembre 2018 est en tout cas considéré comme un mois historique pour le marché : Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One ont chacune tapé à plus d'1,3 million de ventes !



Quelques petites données software :



- Sur un laps de temps de 8 semaines, Black Ops IV est le deuxième meilleur lancement de l'histoire de la PS4 & One, derrière WWII.

- Pokémon Let's Go est le deuxième meilleur lancement de l'histoire de la franchise aux USA, derrière Pokémon Stadium. On ignore en revanche si le rapport parle uniquement des « consoles de salon » ou également des portables.

- Spyro Reignited Trilogy fait 30 % mieux que la totalité des autres épisodes de la série en combiné (hors Skylanders).

- Grâce à ses ventes sur la longueur, Assassin's Creed Odyssey parvient à intégrer le top 10 des ventes sur l'année.



CLASSEMENT SOFTWARE NOVEMBRE 2018

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda.



1. Red Dead Redemption II

2. Call of Duty Black Ops IV

3. Battlefield V

4. Fallout 76

5. Pokémon Let's Go Pikachu

6. Pokémon Let's Go Evoli

7. NBA 2K19

8. Madden NFL19

9. Spyro Reignited Trilogy

10. FIFA 19



CLASSEMENT 2018

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda.



1. Call of Duty : Black Ops IV (=)

2. Red Dead Redemption II (=)

3. NBA 2K19 (+2)

4. Far Cry 5 (-1)

5. Madden NFL19 (+3)

6. Spider-Man (-2)

7. God of War (-1)

8. Monster Hunter World (-1)

9. GTA V (=)

10. Assassin's Creed Odyssey (N)



Sorti du classement : Call of Duty WWII