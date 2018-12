Une mise à jour surprise pour Dishonored 2 Une mise à jour surprise pour Dishonored 2

Un peu à l'instar de The Evil Within 2 et les adaptations Switch de Doom et Wolfenstein II, c'est maintenant Dishonored 2 qui accueille une MAJ qu'on n'attendait aucunement vu l'âge du jeu.



En 1.06, le titre offre désormais un mode noir & blanc (ne laissant transparaître que le sang), un mode « Mission+ » qui permet de refaire chaque chapitre avec la totalité des compétences, et enfin un pack « impérial » à aller récupérer dans votre cabine.



Notons d'ailleurs que tout cela peut également être retrouvé dans l'extension stand-alone « La Mort de l'Outsider », qui passe de son coté en 1.03.