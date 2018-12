SuperData : le PlayStation VR est le casque le plus écoulé du marché en 2018 SuperData : le PlayStation VR est le casque le plus écoulé du marché en 2018

Même si la VR ne peut encore attirer les foules, le marché continue de creuser son trou et l'institut SuperData rapporte selon ses sources que le PlayStation VR ressortirait comme vainqueur de l'année 2018 avec 1,3 million d'exemplaires livrés dans le monde, devançant d'une courte tête l'Oculus Go vendu moins cher (mais sorti au printemps).



Sony peut donc se féliciter de cette implémentation grâce à un catalogue software qui prend doucement de la valeur (notamment le cas Astro Bot), là où le Samsung Gear VR fait deux fois moins de ventes en étant pourtant le plus accessible coté tarif.