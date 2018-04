Fortnite : le nouveau patron du mobile

Le site Sensor Tower, qui se charge de vérifier quels sont les plus gros succès mobiles, a fait une mise au point concernant le casqui pulvérise le marché début avril : 9,5 millions de dollars récoltés les deux premières semaines du mois, contre 5,7 millions pour, toujours deuxième du classement.Sur le total depuis son lancement sur smartphone, donc 30 jours,a généré 25 millions de dollars, et les analystes de Sensor Tower estime que le demi-milliard sur un an est de l'ordre du possible, en comptant la future version Android.Bref, c'est le nouveau patron des téléphones (iOS pour le moment) et pour ceux que ça intéresse,a de nouveau des chiffres à la hausse, aidé par l'arrivée le mois dernier de sa dernière grosse MAJ.