Far Cry 5 : deuxième meilleur lancement de l'histoire d'Ubisoft (et 50% de ventes dématérialisées)

Pari (encore) réussi pour Ubisoft qui tient sa plus grosse cartouche de l'année avec Far Cry 5 : le titre effectue le deuxième meilleur lancement de l'histoire de l'éditeur, donc derrière The Division (et devant Ghost Recon Wildlands).



Pour sa première semaine sur le marché, le titre a fait le double de Far Cry 4, en notant que 50% des ventes viennent du dématérialisé.



Pas de chiffres pour le moment mais on rappelle que Ubisoft compte en faire l'épisode le plus vendu de la série sur la longueur, donc devant les 10 millions de Far Cry 3.