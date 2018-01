Switch : EA satisfait des ventes de FIFA 18 en France (+ autres chiffres tiers) Switch : EA satisfait des ventes de FIFA 18 en France (+ autres chiffres tiers)

Toujours dans le cadre des résultats Switch pour 2017 en France, Philippe Lavoue s'est tourné vers le site « Les Numériques » pour confirmer les informations à l'instant livrées par Le Figaro, mais également apporter quelques détails supplémentaires comme le fait que 1-2 Switch a fait 200.000 ventes, et Splatoon 2 252.000, ce qui il l'avoue est dans ce dernier cas « un peu en deçà des attentes ». Grande différence avec le Japon encore une fois, où le titre est la meilleure vente de la machine avec plus de 2 millions d'exemplaires écoulés.



Mais le PDG de Nintendo France nous parle également des tiers, qui représenteraient 26 % des ventes softwares de la machine, avec une surprise : Electronic Arts serait apparemment satisfait des ventes de FIFA 18. En France en tout cas. La version Switch s'est en effet vendue à 73.000 unités (hors dématérialisé), et aurait le potentiel de doubler la mise sur l'année en cours, aidé évidemment par la Coupe du Monde.



Hormis cela, on apprend que Super Bomberman R a dépassé les attentes au point de se retrouver en rupture de stock pendant 3 semaines, et que Ubisoft peut (outre Mario + Lapins Crétins à 150.000) se féliciter de ses petites cartouches : Rayman Legends et Just Dance ont chacun dépassé les 50.000 chez nous.