Xbox Game Pass : les ajouts de janvier Xbox Game Pass : les ajouts de janvier

Avant la liste des jeux gratuits dédiés aux abonnés GOLD, Microsoft s'attarde d'abord sur les ajouts de son programme Xbox Game Pass, avec donc dix nouveaux titres à référencer dans la longue liste dès le 1er janvier.



(On rappelle que l'abonnement Xbox Game Pass est à 9,99€ par mois et permet d'accéder à un catalogue fait de plus d'une centaine de titres à télécharger, mixant One & 360)



Xbox One :

- NBA Playgrounds

- Devil May Cry 4 SE

- MGS : Ground Zeroes

- Deadlight : Director's Cut

- Zoo Tycoon

- WRC 5



Xbox 360 :

- Injustice

- Bayonetta

- Tecmo Bowl



Xbox :

- Fuzion Frenzy



UP :

L'offre pour chopper un mois de Xbox Game Pass pour 1€ est de retour jusqu'au 4 janvier.