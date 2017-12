One Piece World Seeker : premiers visuels [UP : confirmé sur PC, PlayStation 4 et Xbox One] One Piece World Seeker : premiers visuels [UP : confirmé sur PC, PlayStation 4 et Xbox One]

On revient du coté de Bandai Namco avec les trois premières images de One Piece : World Seeker, nouvelle adaptation ambitieuse par l'arrivée d'un monde ouvert et un arc pleinement inédit où s'est apparemment impliqué Eiichiro Oda.



Pas grand-chose de plus pour le moment mais que les curieux se rassurent : l'éditeur promet que le premier trailer sera lâché ce week-end à l'occasion de la Jump Festa.



UPDATE



- Si le jeu sera exclusif PS4 au Japon, Bandai Namco confirme via un communiqué que le titre arrivera courant 2018 en Europe avec des versions PC et Xbox One en prime.

- Il s'agira d'un jeu 100% solo.