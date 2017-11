Death Stranding : un mot sur l'avancée du chantier

Quasiment un an nous sépare déjà de la dernière vidéo officielle demais le titre a eu l'occasion de refaire parler de lui via l'émission brésilienne The Noite, où Hideo Kojima a fait part de l'avancée du développement.Le réalisateur a en effet déclaré que le titre était déjà en grande partie jouable et que tous les personnages principaux comme secondaires étaient déjà finalisés. Reste maintenant à s'attarder sur le fond, ce qui faute de précision peut légitimement prendre un certain temps mais Kojima spécifie que tout se déroule selon les plans initiaux et que la période de sortie souhaitée sera maintenue (pas de bol : nous ne la connaissons pas).Exclusivité PlayStation 4,sera un jeu d'action à monde ouvert qui, même par ses allures SF, se déroulera dans un futur proche avec ce qu'il faut de thèmes écologiques, sans que l'on en sache plus pour le moment. Guillermo del Toro ayant récemment spécifié que Kojima allait sous peu lui montrer (personnellement) une nouvelle vidéo, on peut espérer qu'il en soit de même pour le reste du peuple.Les Game Awards de début décembre ?