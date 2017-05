One Piece UW de retour sur PS4 et Switch One Piece UW de retour sur PS4 et Switch

On a eu Dragon Ball Xenoverse 2, on a eu du Naruto annoncé récemment, et il ne manquait plus que la troisième licence manga phare de Bandai Namco : One Piece.



C'est chose faite mais on repassera pour l'originalité puisqu'il s'agit de One Piece : Unlimited World Red Deluxe, un portage de l'épisode sauce aventure du même nom sorti sur 3DS, Wii U, PS3 et PS Vita, et qui arrivera donc le 24 août au Japon sur PS4 et Switch.



Notons l'ajout d'un mode coopération en local, même si rien n'empêche l'annonce d'autres bonus d'ici la sortie.



UPDATE



Bandai Namco a déposé la marque du jeu en occident, donc il est probable qu'on l'accueille assez rapidement chez nous.