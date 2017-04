[Rumeur] Vers un reboot de Star Wars KOTOR [Rumeur] Vers un reboot de Star Wars KOTOR

Outre le marketing, Bioware est actuellement réparti en trois studios avec le plus gros à Edmonton (première trilogie Mass Effect, Dragon Age Inquisition), un autre à Montréal (Mass Effect Andromeda) et enfin la filiale d'Austin , qui s'est chargé du MMO Star Wars : The Old Republic.



Et c'est de cette dernière que l'on va parler aujourd'hui puisque le journaliste Liam Robertson vient de lâcher une petite information durant un récent podcast, déclarant sans détour que le groupe va bosser sur du Star Wars durant « un avenir indéfini » et qu'ils travaillent actuellement (et depuis un moment) sur un reboot de Star Wars : Knights of the Old Republic.



« J'ai entendu dire que ce n'est plus exactement un remake mais le développement a démarré comme tel. »



Pour les plus jeunes, Star Wars : Knights of the Old Republic est un RPG populaire lancé en 2003 sur PC et Xbox première du nom, ayant connu un gros succès critique et commercial, et a même eu droit à une suite un peu moins connue développée par Obsidian.



(Source : NeoaGaf)