Japon : retour en grâce pour Bomberman

Konami a semble t-il eu le nez très fin en choisissant de miser sur le lancement de la Switch pour. Avec 39.609 ventes en trois jours selon Famitsu (36.623 pour Media Create), le titre tape de loin le record de ventes pour la série, devançant directement le total des autres épisodes sortis depuis plus de 15 ans comme vous pouvez le voir avec le graphique ci-dessous.De quoi (peut-être) motiver la firme à ressortir quelques autres licences du placard, et rappelons d'ailleurs queaura droit à un minimum de suivi avec un patch à venir pour régler les quelques problèmes de lags, et de potentielles MAJ futures pour « améliorer l'expérience » aussi bien en local qu'en ligne.