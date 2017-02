DQ Heroes 1+2 : quelques images Switch DQ Heroes 1+2 : quelques images Switch

La version Switch de Dragon Quest Heroes (qui réunira les deux épisodes) s'offre un nouveau set d'images pour bien rappeler la présence de bonus inédits, à savoir un personnage jouable supplémentaires (Ragnar de DQIV) et un boss de plus à affronter (Malroth de DQII).



Les japonais accueilleront ce bundle dès le lancement de la Switch (le 3 mars) et aucune date européenne n'a encore été communiquée. En revanche, si vous tournez sur PS4, n'oubliez pas que Dragon Quest Heroes II sortira le 28 avril chez nous.