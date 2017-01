Comme vous le savez, la Switch est loin d'égalé les graphismes PS4/One (contrairement aux rumeurs qui la voulait plus ou au moins aussi puissante que la PS4).Voici une comparaison du jeu Dragon Quest Heroes II sur PS4 et Switch.Version PS4Version SwitchÇa pique un peu quand même, mais pour de la portable c'est beauJe vous laisse deviner ou se trouve la version SwitchEn tout cas, si le prix est correct, il sera miens sur Switch.La box JaponaiseLe trailer du jeuVidéo de gameplay (vers 22 minutes)

posted the 01/18/2017 at 11:45 AM by leblogdeshacka