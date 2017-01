Resident Evil 7 : près de 10% des joueurs recensés y jouent avec le PlayStation VR

Il y a quelques jours, Capcom annonçait avoir distribué 2,5 millions d'exemplaires deà travers le monde, et nous apporte maintenant un second chiffre grâce à sa base de données surL'enregistrement sur le site est proposé lorsque vous lancez le jeu mais reste purement facultatif, ce qui donne donc un simple aperçu pour le moment. Ainsi, sur 915.816 joueurs enregistrés ayant joué au jeu (tous supports confondus, 86.603 d'entre eux se sont lancés dans l'aventure avec le PlayStation VR.Une moyenne proche des 10 %, ce qui est plutôt satisfaisant sur un marché encore très intimiste vu le budget demandé, et peut-être de quoi motiver Capcom a réitérer l'expérience dans une future production adaptée. Qui sait à quoi ressemblerapar exemple...