[Business] Effet Trump : vers une future hausse des prix JV aux USA ?

Actualité politique oblige, les USA commence à se préparer à quelques remous dans le secteur Jeux Vidéo comme le souligne Polygon qui a un peu enquêté sur la chose. L'association locale ESA (regroupant des représentants parmi les développeurs et industriels) entrevoit une possible hausse des prix sur le marché dans un futur proche, en raison du nouveau gouvernement de Donald Trump qui on le rappelle souhaite rehausser les taxes des produits importés de l'étranger. Et forcément, le jeu vidéo en fait partie.



Jusqu'à l'élection de Trump, les bruits de couloirs évoquaient une hausse de 5 à 10 %, ce qui aurait un effet important sur le prix des consoles outre-Atlantique. L'ESA est en train de se pencher sur tout cela et promet davantage d'informations sous peu face aux premières inquiétudes des consommateurs.



CNN Money indique de son coté que le Président Trump n'aura pas besoin du soutien du Congrès pour imposer ces nouveaux tarifs, mais que cela pourrait avoir des répercussions au niveau mondial : face à ce genre de situation proche de la guerre commerciale, certains pays pourraient être tentés de répondre à l'identique en imposant des taxes sur les produits américains.