Suda51 s'exprime sur No More Heroes ''3'' Suda51 s'exprime sur No More Heroes ''3''

Goichi Suda a répondu à une interview demandée par 4Gamer et en profite pour préciser un certain détail : le futur No More Heroes annoncé sur Switch ne sera pas un portage mais bel et bien un épisode totalement inédit. L'information aurait dû être lâchée concrètement sur scène mais Suda51 avoue avoir « oublié » ce petit point sur le moment.



Pour autant, rien ne dit s'il s'agira d'un pur No More Heroes 3 ou d'une nouvelle direction pour le franchise. L'homme se contente de dire qu'il travaille de nouveau sur le scénario, et que Yusuke Kozaki fera son retour pour le chara-design comme l'a prouvé le premier artwork, même s'il sera susceptible d'être épaulé par d'autres talents du milieu.



Concernant l'avancée du projet, il faudra être patient. Les parties les plus importantes du script sont bouclées, tout comme les points majeurs de la pré-prod. Suda indique que le jeu est seulement sur le point d'entamer sa phase full-prod, ce qui veut donc dire qu'il ne faudra pas l'attendre avant 2018 au mieux.