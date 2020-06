Éditeur : NIS America

Développeur : YummyYummyTummy

Genre : Action/RPG

Prévu sur PS4/Switch

Date de sortie : 2021

C'est la suite de la duologie : Fallen Legion : Sins of an Empire et Flames of Rebellion.Dans un monde recouvert de miasmes, un château volant est le dernier refuge pour l'humanité. Des bêtes mutées par la peste meurtrissent la terre tandis que le château de Welkin est mis en quarantaine face aux horreurs qui s’abattent ici-bas. Lucien, un politicien charismatique protégé par les murs du château, découvre un livre ancien où il apprend l’existence des « Exemplars », des armes qui peuvent se transformer en soldats doués de conscience. Il s'associe à Rowena, une revenante déterminée à trouver un moyen de revenir à la vie pour élever son fils. C’est à contrecœur que Lucien et Rowena forment un pacte afin de renverser le tyran fou contrôlant Welkin.